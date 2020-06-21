Барселона хоче повернути фанів на матч проти Атлетіко

Керівництво іспанської Барселони прагне отримати додаткові козирі в боротьбі за чемпіонський титул у Прімері. Уболівальники каталонців можуть частково заповнити трибуни домашнього стадіону в ключовому матчі решти сезону.

"Блаугранас" домагаються появи фанатів на трибунах Камп Ноу вже в матчі 30 червня, повідомляє Mundo Deportivo.

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Прем'єр-міністр Іспанії напередодні заявив, що максимальний рівень тривоги знято й країна поступово повертається до нормальних умов життєдіяльності. В окремих регіонах королівства вболівальники вже можуть відвідувати матчі Ла Ліги, проте женералітет Каталонії наразі таких послаблень не запровадив. Представники Барси вважають, що на фоні відкритих розважальних закладів відвідини стадіону несуть менше загроз. Через це "синьо-гранатові" сподіваються, що влада дозволить заповнити Камп Ноу бодай на третину в поєдинку 33-го туру проти Атлетіко.

До слова, Барселона веде боротьбу за чемпіонський титул із мадридським Реалом. Наразі каталонці випереджають "вершкових" на 3 очки, але столичний гранд має матч у запасі. Реал, однак, на суттєву підтримку фанатів у нинішньому сезоні розраховувати не може.

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