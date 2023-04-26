Керівництво Барселони роздумує над тим, щоб зробити з колишніх приміщень клубної академії Ла Масії музей на честь Ліонеля Мессі. Як інформує AS, каталонський клуб уже розпочав переговори з компанією Telefónica, яка має профінансувати проєкт.

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У таборі каталонського клубу вважають, що музей Мессі приверне безліч туристів і вболівальників, що принесе клубу істотні доходи. Ці гроші частково можуть покрити витрати на підписання Мессі, який після завершення цього сезону роздумуватиме над своєю подальшою кар'єрою – влітку в аргентинця завершиться контракт із ПСЖ.

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