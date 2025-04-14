25-річний форвард "фіалок" є ціллю для Барселони для літнього трансферного вікна, повідомляє Fichajes.

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У каталонському клубі цінують універсальність Кіна, який, крім позиції центрального форварда, може зіграти на лівому фланзі. Гравець Фіорентини розглядається як більш доступна альтернатива таким іменам, як Ніко Вільямс, Луїс Діас або Рафа Леау, трансфери яких виходять за поточні фінансові можливості Барселони.

Зазначається, що спортивний директор "синьо-гранатових" Деку та головний тренер команди Хансі Флік дали "зелене світло" на можливий трансфер італійця. У контракті Мойзе Кіна є клаусула, яка складає 52 мільйони євро, яка може бути прийнятною для Барселони.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні нападник провів 38 матчів, забив 22 голи та віддав 3 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 40 мільйонів євро.

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