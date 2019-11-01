Барселона хоче підписати Сенсі – агент хавбека Інтера вилетів в Іспанію

Півзахисник Інтера Стефано Сенсі потрапив у сферу інтересів Барселони.

Барселона цікавиться півзахисником Інтера Стефано Сенсі. Агент гравця Джузеппе Рісо вилетів в Іспанію на переговори, стверджує Calciomercato.

Відаль може перейти в Інтер на правах оренди

Втім, візит представника Сенсі в Каталонію може бути пов'язаний і з іншими трансферами – зокрема, Артуро Відалем, у послугах якого зацікавлений міланський клуб. Раніше повідомлялося, що Сенсі може стати частиною угоди щодо Івана Ракітіча, який близький до відходу з Барселони.

До слова, Сенсі став гравцем Інтера лише влітку, перейшовши із Сассуоло на правах річної оренди з викупом за 18 млн євро. За "нерадзуррі" 24-річний півзахисник зіграв 9 матчів, забив 3 голи та віддав 4 асисти.

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