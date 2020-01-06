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Барселона хоче повернути Траоре, який "мордує" Гвардіолу та готовий перейти в Реал

14:35 616 Читать на русском
Барселона хоче повернути Траоре, який "мордує" Гвардіолу та готовий перейти в Реал
Траоре вразив Барселону

Іспанський вінгер Вулверхемптона Адама Траоре отримав несподіваний варіант продовження кар'єри.

Стрімкий прогрес 23-річного футболіста, який також може зіграти на позиції правого латераля, привернув увагу Барселони, інформує Mundo Deportivo. Скаути каталонського гранда начебто вражені як ігровою, так і фізичною трансформацією вихованця Ла Масії, який після непорозуміння з керівництвом "блаугранас" покинув клуб у 2015-му.

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Барса готова дати Траоре другий шанс і не пошкодує на його трансфер 70 млн євро. Щоправда, остаточне рішення щодо повернення "блудного сина" буде прийняте лише по завершенні поточного сезону. Каталонці хочуть пересвідчитись, що Адама володіє необхідною стабільністю гри на високому рівні.

Цікаво, що сам Траоре нещодавно заявив про готовність надягнути "вершкову" футболку Реала.

В англійській Прем'єр-лізі 2019/20 один з лідерів Вулверхемптона забив 4 голи та зробив 4 асисти. Він тричі заcмучував Манчестер Сіті у двох матчах сезону.

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Теги
Іспанія Вулверхемптон Вулверхемптон Барселона Барселона Адама Траоре Адама Траоре
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