Барселона зацікавлена в трансфері Борни Соси, повідомляє Sky. Лівий захисник Штутгарта повинен стати заміною для вікового Жорді Альби.

Каталонці вже ведуть перемовини з агентами футболіста, а минулого тижня приїжджали на матч Штутгарт – Борусія Д, щоб оцінити Сосу наочно. Інші варіанти з Педрасою (Вільяреал) та Гайя (Валенсія) у Барселони не вигоріли, тому шанси Борни на трансфер зростають.

У хорвата в контракті прописана клаусула – 25 мільйонів євро. Соса – один з лідерів Штутгарта. Другий сезон поспіль він стає найкращим асистентом команди в Бундеслізі (8 та 7 асистів відповідно). Борна дійсно схожий на Альбу ефективністю в атаках.

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