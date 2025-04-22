"Блаугранас" планують підписання бомбардира лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша, повідомляє El Nacional.

Екс-гравець Реала мріє зіграти в одній команді із зіркою Барселони – несподіване зізнання

26-річний форвард привабив до себе усі топ-клуби Європи, тому влітку може покинути "левів" за 65 мільйонів євро. Попри те, що фаворитами у перегонах за гравцем є команди АПЛ, Барселона може втрутитися в ситуацію. Дьокереш здається для керівництва каталонців ідеальним спадкоємцем 36-річного Роберта Лєвандовскі.

Проте, щоб оформити трансфер зіркового шведа, Барселоні треба спочатку когось продати. ЗМІ називають найбільш ймовірними кандидатами на вихід Рональда Араухо і Феррана Торреса. За уругвайського захисника "блаугранас" хочуть отримати 60 мільйонів євро, тоді як іспанський нападник оцінюється у щонайменше 40 мільйонів.

Нагадаємо, що у 2024 році Дьокереш став найкращим бомбардиром Європи. Зірковий швед забив найбільше м'ячів серед усіх футболістів на континенті – 62 голи.

Барселона оформила камбек, дотиснувши Сельту у видовищному матчі з 7 голами – травма Лєвандовскі, хет-трик Іглесіаса