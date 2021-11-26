Барселона хоче підірвати ринок трансфером Торреса – каталонці збирають гроші і вже контактують з Ман Сіті
Барселона зберігає намір підсилити склад кимось з підопічних Хосепа Гвардіоли.
Після невдачі з Рахімом Стерлінгом каталонський клуб перемкнувся на Феррана Торреса, стверджує AS.
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Іспанець став пріоритетною ціллю для Барселони. Спортивний директор Матеу Алемані зараз перебуває у Манчестері і намагається домовитися про перехід. Каталонці хотіли б підписати Феррана вже у січні, однак можуть дочекатися літа. Барса сподівається накопичити гроші на 21-річного вінгера, якого Transfermarkt оцінює у 50 млн євро.
Додамо, що Торрес у поточному сезоні провів за Ман Сіті 7 матчів, відзначившись 3 голами та одним асистом.
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