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Барселона хоче переманити талановитого півзахисника Манчестер Юнайтед

12:20 56 Читать на русском
Барселона хоче переманити талановитого півзахисника Манчестер Юнайтед
Анхель Гомеш / ФК Манчестер Юнайтед

Каталонський клуб прагне поповнити свої ряди черговим талантом.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Анхель Гомеш наступного літа може перейти у Барселону на правах вільного агента, повідомляє Manchester Evening News. За інформацією джерела, контракт 19-річного англійця закінчується в кінці сезону-2019/20, тому "синьо-гранатові" спробують переманити талановитого футболіста у свій клуб.

Анхель Гомеш – перший гравець в історії АПЛ, який народився у 21 столітті

Трансферна вартість Гомеша, який у поточній кампанії АПЛ поки не зіграв жодного матчу, за даними Transfermarkt становить 4 мільйони євро. Цікаво, що молодий хавбек дебютував у Лізі Європи проти Астани (1:0) і провів на полі 68 хвилин.

Нагадаємо, Гомеш став першим гравцем в історії АПЛ, який народився вже у XXI столітті (31 серпня 2000 року). Окрім того, він став наймолодшим гравцем в історії Манчестер Юнайтед, який зіграв в АПЛ. Вік Анхеля на той момент становив 16 років та 263 дні.

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