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Барселона хоче отримати 25 млн євро за Рафінью

00:40 112 Читать на русском
Барселона хоче отримати 25 млн євро за Рафінью
Рафінья Алькантара / ФК Барселона

Рафінья Алькантара зможе покинути Барселону, якщо покупець заплатить 25 млн євро.

Барселона готова продати свого вихованця Рафінью Алькантару. Як повідомляє Sport.es, іспанський клуб хоче отримати за футболіста 25 млн євро.

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Раніше повідомлялось про зацікавленість Бетіса, який обирав між Рафіньєю та Олександром Зінченком. Другу частину сезону 2017/2018 іспанець провів у складі Інтера, якому допоміг вперше за 7 років пробитись у Лігу чемпіонів. Проте, "нерадзуррі" не стали викупати гравця за 35 млн євро.

Також на Рафінью претендує Бенфіка, але ціна для неї залежатиме від того, чи проб'ється португальський клуб у груповий етап Ліги чемпіонів.

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Іспанія Трансфери Барселона Барселона Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Рафінья Рафінья
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