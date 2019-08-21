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Барселона хоче орендувати Неймара на 2 роки з обов'язковим правом викупу

13:35 738 Читать на русском
Барселона хоче орендувати Неймара на 2 роки з обов'язковим правом викупу
Неймар / ФК Барселона

Барселона відчайдушно намагається повернути до себе форварда ПСЖ Неймара. "Блаугранас" готують нову пропозицію.

Барселона прагне орендувати Неймара на 2 роки з правом обов'язкового викупу після 2 сезону, повідомляє Mundo Deportivo.

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Іспанці хочуть заплатити за кожен рік оренди 8,5 млн євро, які отримає від Баварії за річну оренду Філіппе Коутінью.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ відхилив пропозицію Барселони з річною орендою, оскільки керівництво не влаштувала сума, запропонована "блаугранас". Саме тому іспанський клуб хоче орендувати на 2 роки, щоб знайти кошти.

Парижани хочуть отримати за зіркового бразильця 250 млн євро. У 2017 році він перейшов за 222 млн.

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