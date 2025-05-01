Барселона звернула увагу на Абдукодіра Хусанова, у якого виникли проблеми з адаптацією в Манчестер Сіті. Про це повідомив журналіст Carpetas Blaugranas Хуан Аррієн. За його інформацією, каталонці розглядають варіант оренди з правом викупу.

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Гвардіола вважає, що не може більше чекати прогресу Хусанова і вирішив відправити його геть. У Ман Сіті розуміють, що гравцеві потрібна зміна обстановки якомога швидше. Спортивний директор Барселони Деку є великим шанувальником Хусанова і вважає, що він відповідає моделі каталонців: молодий лівоногий захисник з хорошим довгим пасом і значним потенціалом.

Ідея Барси полягає в тому, щоб підписати захисника таким чином, щоб не ставити під загрозу фінанси клубу. Спочатку він міг би прибути в оренду з можливістю викупу.

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