Барселона хоче обмінятися захисниками з Міланом

Керівництво каталонського гранда задумало цікавий обмін з італійським Міланом.

"Блаугранас" будуть готові відпустити свого оборонця Жана-Клера Тодібо в Мілан, якщо "россонері" погодяться продати Алессіо Романьйолі, інформує Sky Sports з посиланням на Spazio Milan.

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Зазначимо, що Барселона оцінює Тодібо приблизно у 12 мільйонів євро. Щодо Мілана, то клуб раніше не розглядав варіанту з продажем свого капітана, тож поки що ніяк не відреагував на пропозицію з Каталонії.

Зазначимо, що Романьйолі перейшов у Мілан влітку 2015 року з Роми за 25 млн євро. Нині його трансферна вартість становить 45 млн євро (дані Transfermarkt).

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