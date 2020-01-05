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Барселона хоче обмінятися захисниками з Міланом

5 січня 23:17 641 Читать на русском
Барселона хоче обмінятися захисниками з Міланом
Алессіо Романьйолі / TMW

Керівництво каталонського гранда задумало цікавий обмін з італійським Міланом.

"Блаугранас" будуть готові відпустити свого оборонця Жана-Клера Тодібо в Мілан, якщо "россонері" погодяться продати Алессіо Романьйолі, інформує Sky Sports з посиланням на Spazio Milan.

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Зазначимо, що Барселона оцінює Тодібо приблизно у 12 мільйонів євро. Щодо Мілана, то клуб раніше не розглядав варіанту з продажем свого капітана, тож поки що ніяк не відреагував на пропозицію з Каталонії.

Зазначимо, що Романьйолі перейшов у Мілан влітку 2015 року з Роми за 25 млн євро. Нині його трансферна вартість становить 45 млн євро (дані Transfermarkt).

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