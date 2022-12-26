Барселона влітку орендувала австрійця на сезон у Рапіда, але готова розірвати угоду вже цієї зими, стверджує Ніколо Скіра.

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Згідно з умовами контракту, каталонці зобов'язані викупити 18-річного вінгера, якщо він проведе у синьо-гранатовій футболці 10 матчів. Наразі у нього лише 9 неповних ігор і нуль результативних дій.

Відтак, Демір може повернутись в Рапід вже в січні, але не залишиться в Австрії. За ним стежить чимало клубів з усієї Європи, які готові прихистити таланта.

Нагадаємо, Юсуф за свій талант і специфічну тілобудову отримав статус нового Мессі. Влітку на нього претендували німецькі клуби, однак його мрією була Барселона.

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