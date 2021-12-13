Не дивно, що керівники Барселони звернули увагу на склад Челсі, у якому наближається кадрова катастрофа. Річ у тому, що відразу у чотирьох оборонців "синіх" влітку завершуються контракти. Відтак, Барса хоче переманити хоча б когось із них до себе. За інформацією Mundo Deportivo, кандидатура Андреса Крістенсена відпала, оскільки данець от-от повинен підписати нову угоду.

Барселона готова допомогти зірці Челсі реанімувати кар'єру

Найбільше реальною ціллю залишається Сесар Аспілікуета, якого Хаві готовий використовувати відразу на двох позиціях – в центрі та на фланзі захисту. Перспективи стабільної ігрової практики перед ЧС-2022 можуть переконати 32-річного іспанця перебратися в Каталонію.

Також Барселона продовжує мріяти про Антоніо Рюдігера. Німець далекий від підписання нового контракту через свої чималі фінансові запити. Це може стати на заваді й "синьо-гранатовим", адже вони також не можуть запропонувати гравцю велику зарплату. Доводиться сподіватися лише на те, що гравець погодиться на скромнішу суму.

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