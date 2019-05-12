Барселона – Хетафе – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Хетафе у 37 турі Прімери. Дивіться відео голів матчу Барселона – Хетафе.

Перемогу підопічним Ернесто Вальверде принесли забитий м'яч Артуро Відаля та автогол Джене Даконама.

Барселона в невиразному матчі здолала Хетафе

Ця перемога дозволила каталонцям на горі таблиці відірватися від Атлетіко на 11 очок. Натомість Хетафе відкотився на 5-те місце, але продовжує разом із Валенсією і Севільєю претендувати на останню путівку до Ліги чемпіонів від Іспанії.