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Барселона – Хетафе – 2:0 – відео голів та огляд матчу

12 травня 23:44 569 Читать на русском
Барселона – Хетафе – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Хетафе – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Хетафе у 37 турі Прімери. Дивіться відео голів матчу Барселона – Хетафе.

39’ Артуро Відаль
89’ Джене Даконам
 
39’ Артуро Відаль
89’ Джене Даконам

Перемогу підопічним Ернесто Вальверде принесли забитий м'яч Артуро Відаля та автогол Джене Даконама.

Барселона в невиразному матчі здолала Хетафе

Ця перемога дозволила каталонцям на горі таблиці відірватися від Атлетіко на 11 очок. Натомість Хетафе відкотився на 5-те місце, але продовжує разом із Валенсією і Севільєю претендувати на останню путівку до Ліги чемпіонів від Іспанії.

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Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Хетафе Хетафе Барселона - Хетафе
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