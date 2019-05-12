Барселона в невиразному матчі здолала Хетафе

Барселона перемогла Хетафе (2:0) в 37-му турі Ла Ліги та збільшила відрив на горі турнірної таблиці. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Барселона захопила ініціативу зі стартових хвилин. Проте, володіння м'ячем "блаугранас" перетворити в реальні нагоди забити зуміли не відразу. Перший момент у матчі створили гості з передмістя Мадрида: Анхель під гострим кутом увійшов до штрафного майданчика та небезпечно прострілив уздовж воріт, та ніхто з партнерів на його передачу не відгукнувся.

Каталонці відповіли кількома безуспішними закиданнями в лінію атаки, проте зовсім не вражали. Малком і Коутінью, якого постійно освистували трибуни, розчинилися на полі, а Мессі зі зміненим іміджем не надто прагнув брати ініціативу на себе. До екватору першого тайму гра остаточна заспокоїлася й команди перейшли в економрежим з невисокими швидкостями.

Хіба що Моліну такий розвиток подій не влаштовував. На 29-й хвилині форвард Хетафе обвідним ударом із лінії штрафного цілив у ліву дев'ятку, але трохи промахнувся. Ще одного разу Хорхе потрапив до офсайду, а його перспективний навіс із правого флангу став легкою здобиччю Сіллессена.

На 36-й хвилині стався перший удар у площину воріт. Це Ракітіч в один дотик пробив після подачі Роберто, але небезпеку нейтралізував кіпер гостей Соріа. А вже наступна атака Барси стала гольовою. Мессі точно навісив на Піке, та удар головою Жерара Сорія парирував, але з добиванням від Артуро Відаля уже не зміг впоратися – 1:0!

До кінця першого тайму команди ще встигли обмінятися моментами. Спочатку Анхель першим дотиком пробивав у дальній кут, але не влучив. А потім Малком вискочив на побачення із Сорією, але воротар ногою відбив його удар метрів із 11-ти.

Багато боротьби було на старті другої половини гри, та поступово "блаугранас" захопили ініціативу. Особливо старався Мессі. Лео двічі намагався закинути м'яч за комірець Сорії, та двічі його плани зазнали невдачі. У першому епізоді Давід розгадав намір аргентинця і зумів впіймати м'яч, а в другому – оборонець встиг винести його з лінії воріт. Щоправда, лайнсмен зафіксував офсайд.

Ефектна гра від каталонців, однак, жодним чином не впливала на результат. Мінімальної переваги було замало, щоб почуватися впевнено, та щось змінити Барса не могла. А старань одного Мессі не вистачало. Зрештою, Хетафе міг карати господарів за трохи прямолінійну гру. На 80-й хвилині Сайс із лівого флангу м'яко закинув до штрафного, але Анхель і Моліна пролетіли повз м'яч і не зуміли скористатися класною передачею партнера.

Для "блаугранас" запахло смаженим і вони почали тиснути. Зрештою, фортуна посміхнулася Мессі на 89-й хвилині. Ліонель обігрався із Роберто, увійшов до штрафного майданчика й переграв Сорію у ближньому бою. Не обійшлося без рикошета, тому в підсумку гол записали в пасив тоголезця Джене.

Отже, 2:0 на користь Барселони. Ця перемога дозволила каталонцям на горі таблиці відірватися від Атлетіко на 11 очок. Натомість Хетафе відкотився на 5-те місце, але продовжує разом із Валенсією і Севільєю претендувати на останню путівку до Ліги чемпіонів від Іспанії.