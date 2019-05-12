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Барселона в невиразному матчі здолала Хетафе

12 травня 21:25 557 Читать на русском
Барселона в невиразному матчі здолала Хетафе
Барселона в невиразному матчі здолала Хетафе / твіттер Барселони

Барселона перемогла Хетафе (2:0) в 37-му турі Ла Ліги та збільшила відрив на горі турнірної таблиці. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

39’ Артуро Відаль
89’ Джене Даконам
 
39’ Артуро Відаль
89’ Джене Даконам

Барселона захопила ініціативу зі стартових хвилин. Проте, володіння м'ячем "блаугранас" перетворити в реальні нагоди забити зуміли не відразу. Перший момент у матчі створили гості з передмістя Мадрида: Анхель під гострим кутом увійшов до штрафного майданчика та небезпечно прострілив уздовж воріт, та ніхто з партнерів на його передачу не відгукнувся.

Каталонці відповіли кількома безуспішними закиданнями в лінію атаки, проте зовсім не вражали. Малком і Коутінью, якого постійно освистували трибуни, розчинилися на полі, а Мессі зі зміненим іміджем не надто прагнув брати ініціативу на себе. До екватору першого тайму гра остаточна заспокоїлася й команди перейшли в економрежим з невисокими швидкостями.

Хіба що Моліну такий розвиток подій не влаштовував. На 29-й хвилині форвард Хетафе обвідним ударом із лінії штрафного цілив у ліву дев'ятку, але трохи промахнувся. Ще одного разу Хорхе потрапив до офсайду, а його перспективний навіс із правого флангу став легкою здобиччю Сіллессена.

На 36-й хвилині стався перший удар у площину воріт. Це Ракітіч в один дотик пробив після подачі Роберто, але небезпеку нейтралізував кіпер гостей Соріа. А вже наступна атака Барси стала гольовою. Мессі точно навісив на Піке, та удар головою Жерара Сорія парирував, але з добиванням від Артуро Відаля уже не зміг впоратися – 1:0!

До кінця першого тайму команди ще встигли обмінятися моментами. Спочатку Анхель першим дотиком пробивав у дальній кут, але не влучив. А потім Малком вискочив на побачення із Сорією, але воротар ногою відбив його удар метрів із 11-ти.

Багато боротьби було на старті другої половини гри, та поступово "блаугранас" захопили ініціативу. Особливо старався Мессі. Лео двічі намагався закинути м'яч за комірець Сорії, та двічі його плани зазнали невдачі. У першому епізоді Давід розгадав намір аргентинця і зумів впіймати м'яч, а в другому – оборонець встиг винести його з лінії воріт. Щоправда, лайнсмен зафіксував офсайд.

Ефектна гра від каталонців, однак, жодним чином не впливала на результат. Мінімальної переваги було замало, щоб почуватися впевнено, та щось змінити Барса не могла. А старань одного Мессі не вистачало. Зрештою, Хетафе міг карати господарів за трохи прямолінійну гру. На 80-й хвилині Сайс із лівого флангу м'яко закинув до штрафного, але Анхель і Моліна пролетіли повз м'яч і не зуміли скористатися класною передачею партнера.

Для "блаугранас" запахло смаженим і вони почали тиснути. Зрештою, фортуна посміхнулася Мессі на 89-й хвилині. Ліонель обігрався із Роберто, увійшов до штрафного майданчика й переграв Сорію у ближньому бою. Не обійшлося без рикошета, тому в підсумку гол записали в пасив тоголезця Джене.

Отже, 2:0 на користь Барселони. Ця перемога дозволила каталонцям на горі таблиці відірватися від Атлетіко на 11 очок. Натомість Хетафе відкотився на 5-те місце, але продовжує разом із Валенсією і Севільєю претендувати на останню путівку до Ліги чемпіонів від Іспанії.

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Іспанія Барселона Барселона Хетафе Хетафе Барселона - Хетафе
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