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Розкішна комбінація підопічних Сетьєна у відеоогляді матчу Барселона – Гранада – 1:0

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Розкішна комбінація підопічних Сетьєна у відеоогляді матчу Барселона – Гранада – 1:0
Барселона – Гранада – відео гола та огляд матчу / Фото ФК Барселона

Барселона приймала Гранаду у 20 турі Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу Барселона – Гранада.

76’ Ліонель Мессі
 
Герман Санчес 70’
70’ Герман Санчес
76’ Ліонель Мессі

Барселона традиційно забрала контроль м'яча з перших хвилин гри і не віддавала його до фінального свистка. Незважаючи на таку домінацію суперника, гості змогли протриматись першу половину зустрічі без пропущених голів.

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Після перерви картина гри не змінилась. Ближче до завершення поєдинку гравці Барси провели взірцеву комбінацію, яка завершилась влучним ударом лідера каталонців Ліонеля Мессі.

Дебютна перемога Кіке Сетьєна на чолі "блаугранас" зберегла команду на першому місці Ла Ліги. Гранада – на 10-й сходинці.

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Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Гранада Гранада Барселона - Гранада
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