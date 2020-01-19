Барселона – Гранада: онлайн-трансляція дебютного матчу Сетьєна

Каталонці зустрічаються з Гранадою в рамках 20 туру Прімери. Стартові склади та онлайн-трансляція – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Барселона – Гранада розпочався о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить онлайн-трансляцію зустрічі, яка стала дебютною для Кіке Сетьєна у статусі наставника "синьо-гранатових".
Культ Мессі, відрізані пальці заради Кройфа та автограф Бускетса – Барселону очолив тренер з ДНК каталонців
Стартові склади
Барселона: тер Штеген – Серхі Роберто, Піке, Умтіті, Альба – Бускетс, Відаль, Ракітіч – Мессі, Грізманн, Ансу Фаті
Запасні: Нето, Семеду, Артур, Лангле, Фірпо, Перес, Пуїг
Гранада: Руй Сілва, Діас, Герман Санчес, Дуарте, Фульк'є, Гоналон, Етекі, Азіз, Вадільо, Мачіс, Карлос Фернандес
Запасні: Мартінес, Сольдадо, Пуертас, Ісмаїл, Аарон, Нева, Еррера.