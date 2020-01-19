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Барселона – Гранада: онлайн-трансляція дебютного матчу Сетьєна

19 січня 21:55 754 Читать на русском
Барселона – Гранада: онлайн-трансляція дебютного матчу Сетьєна
Барселона – Гранада: онлайн-трансляція матчу

Каталонці зустрічаються з Гранадою в рамках 20 туру Прімери. Стартові склади та онлайн-трансляція – в цій новині на "Футбол 24".

76’ Ліонель Мессі
 
Герман Санчес 70’
70’ Герман Санчес
76’ Ліонель Мессі

Матч Барселона – Гранада розпочався о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проводить онлайн-трансляцію зустрічі, яка стала дебютною для Кіке Сетьєна у статусі наставника "синьо-гранатових".

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Стартові склади

Барселона: тер Штеген – Серхі Роберто, Піке, Умтіті, Альба – Бускетс, Відаль, Ракітіч – Мессі, Грізманн, Ансу Фаті

Запасні: Нето, Семеду, Артур, Лангле, Фірпо, Перес, Пуїг

Гранада: Руй Сілва, Діас, Герман Санчес, Дуарте, Фульк'є, Гоналон, Етекі, Азіз, Вадільо, Мачіс, Карлос Фернандес

Запасні: Мартінес, Сольдадо, Пуертас, Ісмаїл, Аарон, Нева, Еррера.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Гранада Гранада Барселона - Гранада
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