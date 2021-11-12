Бразильський захисник Дані Алвес найближчим часом знову одягне футболку Барселони, повідомляє Diario SPORT.

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Каталонці вже узгодили основні деталі із 38-річним футболістом, але, ймовірно, вийти на поле він зможе лише у січні через регламент. На підписанні Алвеса наполіг наставник команди Хаві, який потребує досвідченого ветерана у роздягальні.

У вересні Дані попрощався з Сан-Паулу, тому дістанеться каталонцям на правах вільного агента. Нагадаємо, Алвес виступав за Барселону у 2008-2016 роках.

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