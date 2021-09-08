Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара може повернутись в чемпіонат Іспанії після невдалого вояжу в Англію.

Іспанець не впевнений у своєму майбутньому в Ліверпулі та може покинути клуб вже в зимове трансферне вікно, повідомляє Fichajes.

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Мерсисайдці планують підсилення взимку та готові розпрощатись з Тьяго – все залежить від його виступів до Різдва. Алькантара вже має варіант продовження кар'єри – Барселона зацікавлена у поверненні хавбека. Іспанець може приєднатись до "блаугранас" на правах оренди, після чого каталонці здійснять повноцінний трансфер Тьяго.

До слова, Алькантара у поточному сезоні зіграв лише 25 хвилин за Ліверпуль, не записавши до свого активу жодної результативної дії. Іспанець так і не став ключовою фігурою в складі "червоних", забивши 1 м'яч у 32 іграх.

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