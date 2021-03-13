Керівництво "блаугранас" серйозно налаштоване на боротьбу за одну з головних молодих зірок сучасності.

Снайпер Борусії Дортмунд Ерлінг Холанд став головною ціллю каталонців на літнє трансферне вікно, повідомляє Marca. Перехід оцінюється у близько 100 млн євро, але клуб має великі заборгованості.

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Через це Барселоні доведеться продати низку виконавців. За інформацією джерела, "жертвами" потенційного трансферу Холанда можуть стати Філіппе Коутінью, Самюель Умтіті, Мартін Брейтвейт, Фірпо Хуніор, Антуан Грізманн та Усман Дембеле. Нове керівництво клубу на чолі з Жоаном Лапортою нібито готове зробити все для підписання норвезької суперзірки.

Зауважимо, 20-річний Холанд провів 29 поєдинків за Борусію Д у цьому сезоні, забив 31 м'яч та віддав 8 асистів. Серед претендентів на Ерлінга також називають Реал та Манчестер Сіті.

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