Попри те, що "кулес" мають фінансові обмеження, очільники клубу планують трансферну кампанію. За інформацією El Chiringuito TV, Барселона просунулася у перемовинах щодо переходу захисника Байєра Йонатана Та.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Рафаель Леау з Мілана та Джонатан Девід з Лілля дали зрозуміти "блаугранас", що бажають приєднатися до іспанського клубу.

Барселона позитивно оцінює і одного, і іншого футболіста, але особливо португальця, в якому каталонці бачать потенційну зірку. Оточення Леау визнає труднощі у стосунках гравця з головним тренером Мілана Паулу Фонсекою, тож футболіст хотів би перейти в клуб, де зможе вигравати титули. Крім того, португалець вважає, що йому пора змінити обстановку.

У випадку з Девідом усередині каталонського клубу немає єдиної думки, як із Леау, але водночас Барселона визнає вміння форварда забивати і відзначає його статистику. Щодо футболіста ведеться ретельний моніторинг.

На користь Девіда говорить його висока результативність. Що стосується форварда Лілля, то все залежатиме також від планів Роберта Лєвандовскі. Якщо поляк продовжить контракт до 2026 року, то трансфер форварда відкладуть щонайменше на рік.

До слова, Джонатан Девід забив переможний гол Лілля у ворота Реала у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

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