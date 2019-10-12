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Барселона готує зіркове підсилення на позицію центрфорварда

15:58 346 Читать на русском
Барселона готує зіркове підсилення на позицію центрфорварда
Луїс Суарес / Reuters

Керівництво Барселони розпочало активні пошуки кандидатів для підсилення атакувальної лінії команди.

Каталонці шукають нападників, які у майбутньому зможуть замінити Луїса Суареса, інформує Mundo Deportivo.

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Видання назвало п'ятьох гравців, які перебувають у пріоритетному списку Барселони. Це Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Харрі Кейн (Тоттенхем), Маркус Рашфорд (МЮ), Роберто Фірміно (Ліверпуль) і Лаутаро Мартінес (Інтер). Позиція "дев'ятки" є ключовою у подальших планах Ернесто Вальверде, тому клуб хоче заздалегідь підготувати заміну для Луїса Суареса, якому у січні виповниться 33 роки.

До слова, уругвайський форвард забивав щонайменше один м'яч у кожному з трьох останніх матчів Барселони.

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