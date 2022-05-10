Барселона гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон і готується до перебудови. "Блаугранас" хочуть позбутися більш ніж 10 гравців, повідомляє видання Sport.

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Нето, Лангле, Мінгеса, Умтіті, Депай і Брейтвейт повинні чекати зміни обстановки. Барселона шукає для них варіанти як оренди, так і трансферу. Втім, босам клубу потрібно сильно постаратися, щоб виштовхати цих футболістів, адже жоден з них не хоче покидати Барсу і втрачати в зарплаті.

Джерело запевняє, що у Барселоні немає недоторканних. Каталонці готові продати будь-кого, якщо надійде хороша пропозиція. Найбільше заробити клуб планує на продажі Френкі де Йонга та Сержіньо Деста.

Також Барселона підшуковує напрямки для оренди Бальде та Пуча. Адама Траоре та Люк де Йонг повернуться у Вулверхемптон і Севілью після оренди.

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