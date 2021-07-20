Барселона контактувала з Ювентусом стосовно потенційного обміну Антуана Грізманна на Пауло Дибалу, повідомляє журналіст Максі Анджело.

Грізманн може почати тиск на Барселону заради повернення в Атлетіко

Таким чином, можна стверджувати, що "блаугранас" завершили переговори з Атлетіко стосовно обміну зіркового француза на Сауля Ньїгеса. Зауважимо, що минулого літа Барселона та Ювентус провели обмін хавбеками: до Турина вирушив Артур, тоді як "б'янконері" відпустили в Іспанію Міралема П'яніча.

Дибала у минулому сезоні провів за Ювентус 26 матчів, записавши до свого активу 5 голів та 3 асисти. Грізманн же провів за Барсу 51 матч у сезоні 2020/21, відзначившись 20 голами та 13 асистами.

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