Атакувальний півзахисник Барселони близький до переходу в Астон Віллу під керівництво Стівена Джеррарда – свого колишнього партнера по Ліверпулю.

"Синьо-гранатові" завершують перемовини з бірмінгемцями щодо оренди 29-річного Коутінью до кінця сезону. Це дозволить Барсі зареєструвати Феррана Торреса, який прийшов із Манчестер Сіті. Про неминучий перехід бразильця в Астон Віллу повідомила журналістка Сара Ескріу, а Жерар Ромеро підтвердив цю інформацію.

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Про наявність у Астон Вілли права викупу поки не повідомляється. Офіційно про повернення вінгера в Англію оголосять найближчим часом. Відповідно, Коутінью отримає шанс перезаватажити кар'єру під керівництвом Стівена Джеррарда – свого колишнього одноклубника в Ліверпулі. Саме Стіві Джі запросив бразильця у свою команду і став вирішальним фактором переходу.

У поточному сезоні вінгер зіграв 16 матчів за Барселону і забив 2 голи. Його контракт з "синьо-гранатовими" діє до 30 червня 2023-го.

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