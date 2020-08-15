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Барселона готує прощальне покарання для Артура – бразильця триматимуть у клубі до останнього дня контракту

20:53 - Читать на русском
Барселона готує прощальне покарання для Артура – бразильця триматимуть у клубі до останнього дня контракту
Артур / AFP

Барселона не буде йти на поступки хавбеку Артуру, який відмовився дограти сезон разом з командою.

Бразилець не зможе раніше приєднатися до Ювентуса і відбуватиме свій контракт з "блаугранас" до кінця, інформує Sport.es.

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Угода між клубами передбачала, що Артур приєднається до туринців 30 серпня. Півзахисник публічно відмовився грати за Барселону у завершальних матчах сезону, за що отримав штраф. Ювентус сподівався, що каталонці відпустять опальну зірку раніше, і він готуватиметься до наступної кампанії зі своєю новою командою. Втім, Барселона не налаштована йти на поступки у переговорах з представниками гравця.

Нагадаємо, Ювентус заплатив "блаугранас" за Артура 72 млн євро, а у зворотньому напрямку вирушив Міралем П'яніч, якого оцінили у 60 млн.

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Теги
Ювентус Ювентус Барселона Барселона Іспанія Артур
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