Як повідомляє AS, Барселона готова продати хавбека Марка Касадо, аби звільнити простір у межах фінансового фейр-плей і нарешті зареєструвати літнього новачка – Маркуса Рашфорда.

Челсі хоче перехопити півзахисника Барселони – каталонці готові відпустити свою зірку

Касадо втратив довіру нового тренера Ганса-Дітера Фліка, особливо після повернення до складу Марка Берналя. До того ж, у півзахисті каталонців знову набирає форму Френкі де Йонг, який близький до підписання нового контракту.

Після першого повноцінного сезону в головній команді клуб оцінив його у 30 мільйонів євро. Водночас Барса готова до гнучких умов – трансфер може відбутись як у вигляді прямого продажу, так і оренди з правом викупу.

До Касадо проявляють інтерес чимало клубів, зокрема, Челсі. Сам гравець не бажає залишати Барселону навіть у складній конкуренції. Втім, азійське турне вже продемонструвало реалії – у товариській грі проти Віссел Кобе Касадо залишився в запасі, поступившись місцем Педрі, Гаві й де Йонгу.

Півзахисник провів за Барселону 41 матч, у яких забив 1 гол і віддав 6 асистів. Контракт гравця з Барселоною чинний до 2028 року.

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