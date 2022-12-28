Барселона готує оригінальний комплект форми – фото
10:22 - Читать на русском
"Блаугранас" можуть отримати ще й четвертий комплект форми у сезоні 2022/23.
На порталі FootyHeadlines опублікували ще один, четвертий комплект форми Барселони.
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Він виконаний у традиційних жовто-червоних кольорах, які є символом Каталонії. Логотип клубу розмістили посередині. Не забули і про синьо-гранатові смуги – їх розмістили на рукавах.
Додамо, що в сезоні 2022/23 Барселона грає в традиційній синьо-гранатовій формі (до якої додали два різних відтінки синього), а також у золотій та білій з синьо-червоним хрестом.
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