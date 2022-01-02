Днями француз шокував керівництво Барселони своїми фінансовими апетитами задля підписання нового контракту. У підсумку перемовини зайшли в глухий кут, а Дембеле влітку стане вільним агентом.

Барселона поки не може зареєструвати Торреса – потрібно терміново скидати "баласт" і домовлятися з Дембеле

Тепер Барса прагне отримати бодай якийсь зиск з відходу 24-річного нападника. Каталонці розглядають варіант обміну з Манчестер Юнайтед. Дембеле, у послугах якого "червоні дияволи" були зацікавлені раніше, може вирушити на Туманний Альбіон вже у січні. Натомість "синьо-гранатові" хочуть отримати до кінця сезону Антоні Марсьяля, на якого не надто розраховує Ральф Рангнік і який сам хоче піти. Про такий варіант повідомляє Ara.

Нагадаємо, у поточне трансферне вікно Барса вже підписала новачка з Манчестера – новачком "кулес" став вже екс-форвард Сіті Ферран Торрес.

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