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Барселона готує новий контракт для Мессі з рекордною зарплатою

13:33 58 Читать на русском
Барселона готує новий контракт для Мессі з рекордною зарплатою
Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

У таборі Барселони мають намір продемонструвати Ліонелю Мессі, наскільки цінним аргентинець є для "блаугранас".

Ліонель Мессі незабаром отримає від каталонців пропозицію щодо нової угоди, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра у twitter.

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Новий контракт буде розрахований до літа 2023 року, зарплата аргентинця становитиме близько 50 млн євро за сезон. Чинна угода 32-річного форварда з Барсою розрахована до 30 червня 2021-го.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Мессі провів 22 матчі, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма асистами.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія
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