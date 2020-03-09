Барселона готує новий контракт для Мессі з рекордною зарплатою

У таборі Барселони мають намір продемонструвати Ліонелю Мессі, наскільки цінним аргентинець є для "блаугранас".

Ліонель Мессі незабаром отримає від каталонців пропозицію щодо нової угоди, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра у twitter.

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Новий контракт буде розрахований до літа 2023 року, зарплата аргентинця становитиме близько 50 млн євро за сезон. Чинна угода 32-річного форварда з Барсою розрахована до 30 червня 2021-го.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Мессі провів 22 матчі, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма асистами.

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