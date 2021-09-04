Барселона вже повідомила Фаті, що готує для нього новий контракт, оскільки вважає його символом клубу у довготривалій перспективі, повідомляє Mundo Deportivo.

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Ансу також підкреслив свою прихильність до клубу, взявши культовий 10-й номер після відходу Мессі з Барселони. Окрім цього, каталонці планують продовжити співпрацю з Педрі. У поточному контракті є опція пролонгування на 2 роки, але "блаугранас" готові запропонувати угоду на 5 років, аби показати свою довіру.

Нагадаємо, Педрі став однією з ключових фігур Барселони та збірної Іспанії, загалом відігравши у 73 матчах за обидві команди в сезоні 2020/21. Фаті ж тривалий час заліковував важку травму та повернувся до обойми минулого літа.

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