Барселона готує Мессі новий контракт – аргентинець висуне свою умову

Форвард Барселони Ліонель Мессі готовий розпочати процес переговорів з каталонським клубом вже в поточному місяці.

Мессі готовий до початку переговорів стосовно продовження контракту вже в червні, повідомляє Marca з посиланням на Cope.

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Зазначається, що це лише перший раунд перемовини – основна ж частина має пройти вже в наступному сезоні. На переговорах Барселону представлятимуть президент клубу Жозеп-Марія Бартомеу та Оскар Грау, а Ліонеля – його батько. Мессі хоче зберегти можливість відходу з Барселони наприкінці кожного із сезонів, якщо більше не зможе виступати на найвищому рівні.

У нинішньому сезоні Прімери Мессі провів 22 матчі, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма асистами.

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