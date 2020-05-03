Барселона готує Камп Ноу до відновлення сезону

Іспанські клуби розраховують, що нинішній сезон вдасться дограти влітку.

Чемпіонат Іспанії пішов на вимушену паузу 11 березня. Точна дата відновлення змагань у Ла Лізі наразі невідома, орієнтовно Прімера може повернутися в другій половині червня.

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Барселона вирішила вже розпочати підготовку свого домашнього стадіону до інтенсивного навантаження, повідомляє Marca. Якщо сезон вдасться відновити, то матчі на Камп Ноу будуть проходити частіше, ніж зазвичай. Передусім, вдосконалення потребує газон, оскільки ігри будуть відбуватися в літні місяці. Агрономи каталонського клубу вже підсіяли температуростійкі сорти трави.

До слова, до введення карантину у Ла Лізі вдалося зіграти 27 турів, після яких Барселона посідає перше місце у турнірній таблиці, на два очки випереджаючи мадридський Реал.

Додамо, що Франція та Нідерланди вже офіційно завершили футбольний сезон. Близькі до такого ж рішення і в Бельгії.

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