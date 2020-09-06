Каталонський гранд готується зробити останню пропозицію щодо 23-річного нападника у поточне трансферне вікно, стверджує Goal.

Суарес та Відаль тренувались поза загальною групою Барселони – гравці попрощаються з клубом вже в понеділок

Спочатку Барселоні слід владнати ситуацію з відходом Суареса. Уругваєць не потрібен Рональду Куману в наступному сезоні, однак його чинний контракт розрахований ще на рік. Домовитися з Інтером також буде непросто – міланці наполягають на клаусулі Лаутаро, яка складає 111 млн євро.

Зазначимо, що Мартінес провів 49 поєдинків за "нерадзуррі" у минулому сезоні, забив 21 гол та віддав 7 результативних передач. Аргентинець двічі засмучував Шахтар у півфіналі Ліги Європи (5:0).

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