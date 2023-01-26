Нападник Аталанти Расмус Хьойлунд може піти на підвищення. У його послугах зацікавлена Барселона.

Гра 19-річного центрфорварда привернула увагу "синьо-гранатових". На початку 2023 року Расмус Хьойлунд забив у 4-х матчах поспіль, а нападника вже почали називати "новим Холандом" через схожість манери гри та фізичних даних.

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Барселона шукає форварда, який у перспективі зможе замінити 34-річного Роберта Лєвандовскі. Данця вважають ідеальним кандидатом, а Жоан Лапорта готовий викласти Аталанті 40 мільйонів євро, повідомляє El Nacional.cat.

Окрім "синьо-гранатових", інтерес до Расмуса проявляють клуби АПЛ, назви яких не уточнюються. Контракт футболіста з італійським клубом чинний до літа 2027 року. Восени 2022-го нападник дебютував за національну збірну Данії.

Хьойлунд перебрався в Аталанту влітку 2022 року. Бермагаски виклали Штурму 17 мільйонів євро за нападника, який забивав у ворота Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів. У дебютному сезоні в Італії данець зіграв 16 матчів, забив 5 голів та віддав 2 асисти.

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