Барселона готує 112 млн за Лаутаро Мартінеса, – ЗМІ

Форвард Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес привернув увагу Барселони.

Барселона звернула увагу на виступи Лаутаро Мартінеса на Копа Амеріка. Форвард Інтера є найкращим бомбардиром Аргентини на турнірі – в його активі 2 голи.

"Блаугранас", які тривалий час шукають заміну Луїсу Суаресу, готові викласти за 21-річного нападника 112 млн євро З цієї суми 10% отримає Расінг – колишній клуб форварда. Зазначається, що саме така клаусула вказана в контракті Лаутаро Мартінеса з Інтером, інформує Football Italia з посиланням на Radio La Red.

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Партнер Ліонеля Мессі у збірній Аргентини забив вже 5 голів у 9 матчах за національну команду. Відзначається, що потенційний продаж Лаутаро дозволить Інтеру підписати Едіна Джеко та Ромелу Лукаку.

Лаутаро Мартінес перебрався в Інтер минулого року з аргентинського Расінга за 14 млн євро. В дебютному сезоні в Італії форвард забив 9 голів (з них 6 – в Серії А).

Нагадаємо, Барселона також веде перемовини щодо переходів Антуана Грізманна та Неймара.

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