Барселона готова запропонувати Манчестер Юнайтед 100 мільйонів фунтів за Рашфорда

Барселона планує влітку підписати нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Барселона все ще не відмовилась від ідеї запросити форварда Маркуса Рашфорда на Камп Ноу, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, каталонці мають намір скористатися провальним виступом "червоних дияволів" в останніх іграх, запропонувавши за 21-річного нападника 100 млн фунтів стерлінгів.

Чинний контракт футболіста з МЮ розрахований до літа 2020 року. У ньому прописана можливість продовження співпраці за погодженням сторін ще на 12 місяців. Однак Манчестер Юнайтед вже працює над підписанням нової довгострокової угоди з гравцем, запропонувавши йому зарплату на рівні 347 тисяч євро на тиждень (18 млн на рік).

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У нинішньому сезоні на клубному рівні Рашфорд забив 13 м'ячів і зробив 9 результативних передач в 44 іграх.