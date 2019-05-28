Барселона готова замінити Вальверде на Мартінеса – до нового тренерського штабу увійде Анрі

Зміни на тренерському мостику Барселони стають все більш імовірними.

Роберто Мартінес вже підбирає тренерський штаб для роботи з каталонцями, інформує відомий журналіст і агент ФІФА Жорді Хота.

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Барселона сповістила Ернесто Вальверде, що він не буде працювати у клубі наступного сезону. Замість нього повинен прийти тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес. Іспанець хоче запросити до себе легендарного Тьєррі Анрі, з яким знайомий за спільною роботою у європейській збірній.

Роберто Мартінес прокоментував інформацію про своє призначення в Барселону

Француз мав досвід самостійної роботи з Монако, але провалився і був звільнений через три місяці після призначення.