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Барселона готова зачекати до наступного літа, щоб підписати Рабйо безкоштовно

10:51 490 Читать на русском
Барселона готова зачекати до наступного літа, щоб підписати Рабйо безкоштовно
Адріен Рабйо / фото: ФК ПСЖ

Барселона не може домовитися з ПСЖ про трансфер півзахисника Адріена Рабйо.

Барселона не полишає спроб купити французького півзахисника Адріена Рабйо, але не може домовитися з ПСЖ, повідомляє ESPN.

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Французи навідріз відмовляються продавати гравця. Відносини між клубами зіпсовані після скандального переходу Неймара в столичний клуб.

Барселона готова почекати рік і підписати Рабйо безкоштовно в якості вільного агента. Рабйо вже узгодив з каталонцями 5-річний контракт з зарплатою в 5 мільйонів євро за сезон.

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ Томас Тухель хоче, щоб французький півзахисник залишився в команді.

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