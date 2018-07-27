Барселона готова зачекати до наступного літа, щоб підписати Рабйо безкоштовно

Україна — 12:22 500
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Динамо – Шахтар: матч 3-го туру УПЛ 2018/19 міг пройти при порожніх трибунах
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Реал залишився без "Золотого м'яча" – такого не було 18 роківІспанія — 12:05 1393
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Ісмаїлі отримав додаткову дискваліфікацію від КДК ФФУ, але зіграє з Динамо в 3 турі УПЛУкраїна — 11:01 1807
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Манчестер Сіті прийняв пропозицію Вулверхемптона щодо Зінченка попри бажання гравця залишитись в клубі, – ЗМІАнглія — 10:18 3335
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Дерліс Гонсалес все ще може покинути Динамо – з'явився ще один претендентУкраїна — 09:56 1164
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