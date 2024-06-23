Барселона буде відкрита до багатьох пропозицій щодо своїх гравців у літнє міжсезоння.

У списку недоторканних гравців каталонського клубу лише шестеро футболістів, стверджує Sport.es. Це воротар тер Штеген, захисник Кубарсі, хавбеки Педрі, Гаві, Фермін та Ямал.

Барселона і Атлетіко готуються до гучного обміну – зірковий бразилець може стати дублером Довбика

У найближчі роки Барселона планує робити ставку на випускників Ла Масії. "Кулес" вже виставили на продаж значну частину складу, який минулого сезону не виграв жодного трофея. Якщо будуть хороші пропозиції, то на вихід можуть вирушити дуже багато гравців. Дехто може піти в оренду.

Нагадаємо, Барселона отримала нового тренера. Хаві покинув клуб після тривалої саги, а на його місце запросили німця Хансі Фліка.

Герой дня: Яремчука називає братом і вже пише рекорди Євро-2024, присоромив піжонів із Москви, зіграє проти України