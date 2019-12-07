Барселона готова включити Відаля у трансфер Лаутаро Мартінеса

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес має шанс спробувати свої сили у Барселоні – все залежить від наполегливості іспанського клубу.

Каталонська Барселона готова відпустити чилійського півзахисника Артуро Відаля, аби підписати нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса, повідомляє видання Mundo Deportivo. Наставник італійського клубу Антоніо Конте особисто зацікавлений у Відалі, з яким йому довелось свого часу попрацювати у Ювентусі.

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Як повідомлялось раніше, якщо керівництво каталонського клубу остаточно вирішить підсилитись форвардом Інтера – їм доведеться виплатити італійцям 200 млн євро. Саме тому опцію з Відалем у клубі розглядають як вагомий чинник у переговорах з Інтером.

Чинний контракт Лаутаро з клубом розрахований до літа 2023-го. Зараз "нерадзуррі" намагаються продовжити угоду ще на рік. У поточному сезоні Серії А Мартінес провів 15 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами. Натомість Відаль незадоволений своїм становищем у клубі і готовий змінити чемпіонат і команду – у поточному сезоні чилієць провів 13 матчів за Барселону (більша частина з них – виходи на заміну) та є четвертим бомбардиром команди з 4 голами в активі.

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