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Барселона готова включити в угоду щодо Вілліана одного із своїх гравців

09:20 1118 Читать на русском
Барселона готова включити в угоду щодо Вілліана одного із своїх гравців
Вілліан / фото: ФК Челсі

Півзахисник Челсі Вілліан може продовжити кар'єру в Барселоні. Каталонці серйозно налаштовані підписати 29-річного бразильця.

Барселона не полишає спроб підписати хавбека Челсі Вілліана. Після попередньої пропозиції у розмірі 50 млн фунтів, яку лондонський клуб відхилив, каталонці готові включити в угоду одного із своїх футболістів, повідомляє Mundo Deportivo.

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У Барселоні сподіваються, що екс-лідер Шахтаря зможе замінити Андреса Іньєсту, який перейшов у японський Віссел Кобе.

Нагадаємо, вчора Барселона за 50 млн євро продала Паулінью в Гуанчжоу Евергранд, хоча рік тому підписала бразильця за 40 млн.

Контракт Вілліана з Челсі чинний до літа 2020 року.

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