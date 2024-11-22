Раніше він був безперечним гравцем стартового складу, але поява Марка Касадо і Марка Берналя означає, що тепер місце нідерландцю в стартовому складі не гарантоване, навіть якщо він повернеться до своїх оптимальних кондицій після травми.

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Френкі ще не відповів на пропозицію Барселони про новий контракт, і з плином часу стає дедалі ймовірнішим, що він зрештою піде. Барселона не буде сидіти склавши руки, якщо де Йонг не погодиться на нову угоду, оскільки клуб розуміє, що його вартість значно знизиться наступного літа – угода де Йонга розрахована до літа 2026 року. Як інформує Relevo, позиція клубу полягає в тому, що півзахисника "краще продати раніше, ніж пізніше", якщо він не підпише контракт.

Одним словом, Барселона буде відкритою до пропозицій.

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