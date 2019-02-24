Барселона готова викласти 110 млн євро за Сауля

Півзахисник Атлетіко Сауль Ньїгес може продовжити кар'єру в Каталонії.

"Блаугранас" розглядають можливість придбання хавбека "матрацників" Сауля Ньїгеса, стверджує AS.

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За інформацією джерела, Барселона готова заплатити Атлетіко за трансфер гравця збірної Іспанії 110 млн євро. Керівництво каталонського клубу вважає, що саме Ньїгес зможе гідно замінити Івана Ракітіча, який, вочевидь, незабаром покине клуб.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Сауля у 90 млн євро. Його контракт з Атлетіко чинний до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Барселона не планує продовжувати контракт із Ракітічем. На хорвата претендують Челсі, ПСЖ та Баварія. Сам Іван воліє залишитися у складі "синьо-гранатових", однак змушений буде піти, якщо у клубі на нього більше не розраховують.

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