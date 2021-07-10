Барселона продовжує шукати варіанти підсилення півзахисту після зриву трансферу Джорджініо Вейналдума та звернула свою увагу на Сауля Ньїгеса.

"Важливо лише, щоб Мессі залишився з нами": Барселона змушена продати Грізманна – з форвардом контактував Гвардіола

Каталонці усвідомлюють, що для підписання нових гравців доведеться віддавати своїх зірок, а тому мають намір обміняти Грізманна на Сауля, повідомляє Mundo Deportivo, який називає такий потенційний бартер "бомбою літа". Іспанець розмірковує над від'їздом з Мадрида, оскільки почав отримувати менше ігрового часу, але Атлетіко прагне заробити чималу суму на трансфері хавбека.

Щодо Грізманна, то наставник "матрацників" Дієго Сімеоне був би радий знову бачити француза у своєму складі. Перешкодою може стати висока зарплата Антуана, проте в Атлетіко переконані, що нападник погодиться на її зниження заради повернення в Мадрид.

До слова, Сауль провів 41 матч у складі Атлетіко у минулому сезоні в усіх турнірах, записавши до свого активу 2 голи та асист. Грізманн же відіграв у 51 поєдинку в усіх змаганнях, відзначившись 20 голами та 13 асистами.

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