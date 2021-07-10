Барселона готова відпустити Грізманна заради зірки Атлетіко – клуби роздумують над галактичним обміном
Барселона продовжує шукати варіанти підсилення складу без великих фінансових витрат.
Барселона продовжує шукати варіанти підсилення півзахисту після зриву трансферу Джорджініо Вейналдума та звернула свою увагу на Сауля Ньїгеса.
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Каталонці усвідомлюють, що для підписання нових гравців доведеться віддавати своїх зірок, а тому мають намір обміняти Грізманна на Сауля, повідомляє Mundo Deportivo, який називає такий потенційний бартер "бомбою літа". Іспанець розмірковує над від'їздом з Мадрида, оскільки почав отримувати менше ігрового часу, але Атлетіко прагне заробити чималу суму на трансфері хавбека.
Щодо Грізманна, то наставник "матрацників" Дієго Сімеоне був би радий знову бачити француза у своєму складі. Перешкодою може стати висока зарплата Антуана, проте в Атлетіко переконані, що нападник погодиться на її зниження заради повернення в Мадрид.
До слова, Сауль провів 41 матч у складі Атлетіко у минулому сезоні в усіх турнірах, записавши до свого активу 2 голи та асист. Грізманн же відіграв у 51 поєдинку в усіх змаганнях, відзначившись 20 голами та 13 асистами.
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