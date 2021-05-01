Барселона готова вислухати пропозиції щодо Міралема П'яніча та Рікі Пуча. В обох випадках каталонці готові погодитися бодай на оренду, повідомляє Marca. Все через Ілайша Морібу, прогрес якого закрив конкурентам дорогу в склад команди.

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За інформацією видання, Барса спробує віддати боснійця в оренду, щоб заощадити на його зарплаті, яка становить понад 6 млн євро на сезон. Щодо Рікі Пуча, то йому хочуть знайти команду, де він буде швидше прогресувати.

Нагадаємо, П'яніч перейшов у Барселону з туринського Ювентуса у вересні 2020 року за 60 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів за каталонців 28 матчів у всіх турнірах, але так і не став важливим виконавцем команди, в середньому проводячи на полі один тайм. Результативними діями досі не відзначався.

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