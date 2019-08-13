Барселона готова віддати в оренду одного зі своїх головних талантів

Каталонці намагаються працевлаштувати одного з найкращих вихованців своєї академії.

Хавбек Рікі Пуїг проведе сезон 2019/20 в оренді, повідомляє CadenaSER.

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Каталонці хочуть, щоб 20-річний півзахисник отримував більше ігрової практики на дорослому рівні, але висока конкуренція в їхньому складі не дозволяє йому пробитися в основу. Саме тому найоптимальнішим рішенням буде віддати Пуїга в річну оренду клубу, який гарантує йому стабільний ігровий час. Інтерес до талановитого гравця проявляє Сарагоса, яка виступає в Сегунді.

У минулому сезоні Рікі Пуїг провів всього 2 матчі за Барселону в чемпіонаті Іспанії.

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