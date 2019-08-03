Барселона готова віддати Коутінью в оренду за солідну суму

Барселона може відпустити хавбека Філіппе Коутінью на правах оренди.

Філіппе Коутінью може продовжити кар'єру в іншому клубі на правах оренди. Як повідомляє Mundo Deportivo, "блаугранас" готові відпустити його за 27-30 млн євро.

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Цього літа іспанці усіма силами намагалась працевлаштувати зіркового бразильця в іншому місці, але не змогли знайти покупців. Зокрема, Коутінью міг стати частиною угоди щодо повернення Неймара.

Хавбек перейшов у Барселону з Ліверпуля взимку 2018 року за 150 млн євро, але не виправдав очікувань керівництва.

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